Philipp Lahm (37) zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern aller Zeiten. Der frühere Außenverteidiger sahnte beim FC Bayern München diverse Titel ab. 2014 holte die deutsche Nationalelf sich dann mit ihm als Kapitän den Weltmeistertitel in Brasilien. Drei Jahre später gab er dann das Ende seiner aktiven Karriere bekannt. Für sein neuestes Projekt verschlägt es ihn in die Fashion-Welt. Philipp bringt seine eigene Kollektion auf den Markt.

Die Modelinie des ehemaligen Profisportlers und den deutschen Influencern freekickerz wird bald bei Aldi erhältlich sein. Im Angebot wird sowohl Freizeit- als auch Trainingsbekleidung sein. Philipp dient der vor allem auf Fußball ausgelegten Modelinie als Testimonial. Über die Klamotten sagt er: "Es sollte eine Kollektion sein, die funktional ist, aber auch optisch überzeugt." Vor allem freue er sich aber über das umfangreiche Equipment, das erhältlich sein wird. Dazu zählen Sporthandtücher, Fußbälle und Rucksäcke.

Fußballfans dürfen sich zudem freuen, denn es gibt zur Feier des Verkaufsstarts am 16. August die Möglichkeit, eine exklusive Trainingseinheit mit dem früheren Weltmeister zu gewinnen. "Ich will etwas zurückgeben. Ich selbst bin auch gefördert worden. Wer erfolgreich sein will, braucht Menschen um sich, die einem wohlwollend gegenüberstehen", erklärt Philipp im Gespräch mit Aldi inside.

Philipp Lahm, 2014

Philipp Lahm

Philipp Lahm, 2020

