Das Warten hat ein Ende. Der lang ersehnte dritte Teil der Fack ju Göhte-Reihe ist endlich in den Kinos. Unter den Fans der Komödie sind auch viele Promis. Eine davon ist YouTube-Star Dagi Bee (23). Die Düsseldorferin konnte sogar einen Gastauftritt in Teil zwei ergattern. Bei der Premiere von "Fack ju Göhte 3" in München spricht die Brünette im Promiflash-Interview jetzt über ihre eigene Schulzeit: "Ich war jetzt nicht die beste Schülerin. Ich war schon wirklich sehr frech, würde ich sagen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de