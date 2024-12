Kurz vor Weihnachten: Dagi Bee und Eugen strahlen in Venedig

Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür und die Temperatur werden immer kälter – für Dagi Bee (30) jedoch nicht. Denn kurz vor Weihnachten gönnt sich die Influencerin einen Trip ins warme Italien. Auch ihr Ehemann Eugen Kazakov (30) ist mit von der Partie. Auf Instagram teilt das Ehepaar ein paar Eindrücke seiner Reise: Die YouTuber posieren unter anderem an einem Kanal oder erkunden die Stadt und bewundern deren beeindruckende Architektur.

Anlass des Venedigurlaubs ist offenbar eine Hochzeit von Freunden der beiden. Ein Clip zeigt die Braut und den Bräutigam beim Anschneiden einer Torte. Auf einem weiteren Schnappschuss ist wiederum ein gedeckter Hochzeitstisch zu sehen, der mit einigen Rosen geschmückt ist. Dagi betitelt ihren Social-Media-Beitrag mit den Worten: "L’amore a Venezia", was auf so viel heißt wie "Die Liebe für Venedig."

Dass sie und Eugen selbst vor den Traualtar schritten, ist sechseinhalb Jahre her. Die "Diss"-Interpretin und der Musikproduzent sind seit dem 23. Juni 2018 miteinander verheiratet. Rund drei Jahre später wurden Dagi und ihr Partner erstmals Eltern: Ihr gemeinsamer Sohn Nelio Kazakov (3) erblicke im Dezember 2021 das Licht der Welt. Wann dieser ein Geschwisterchen bekommt, steht aber noch in den Sternen, wie seine Mama in einem früheren RTL-Interview verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Juni 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov mit ihrem Sohn Nelio

Anzeige Anzeige