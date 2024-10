Dagi Bee berichtet von starkem Wutanfall ihres Sohnes Nelio

Dagi Bee (30) ist seit rund zwei Jahren Mama ihres kleinen Sohnes Nelio (2). Eigentlich berichtet die YouTuberin fast ausschließlich von positiven Erlebnissen mit ihrem Nachwuchs. In ihrer Instagram-Story thematisiert sie nun einen besonders herausfordernden Moment. "Dann sind wir an diesem Laden mit verstaubten kleinen Autos im Schaufenster vorbeigekommen und er wollte unbedingt da rein und eins haben", beginnt Dagi zu erzählen und fügt hinzu: "Er hat die komplette Straße vollgeschrien und ich war alleine. Da bin ich echt an meine Grenzen gekommen."

Um ihre Ruhe zu haben, habe Dagi nachgegeben: "Ich habe ihm schlussendlich eins geholt, damit ich ohne Wutanfall vorankomme. Das Ende vom Lied: Er ist aus dem Laden raus und wollte noch eins und das ganze Theater ging von vorne los." So etwas sei der 30-Jährigen noch nie passiert. "Ich habe ihn dann auf den Arm genommen und er hatte währenddessen einen Wutanfall auf dem Weg zum Auto", erinnert sich die Influencerin an den Moment zurück. In ihrem Wagen angekommen, habe sich Nelio dann wieder beruhigt.

Nelio ist der gemeinsame Sohn von Dagi und Eugen Kazakov (30). Die Social-Media-Stars gaben sich vor rund sechs Jahren das Jawort und krönten ihre Liebe mit der Geburt ihres Sprösslings. Dabei gehen die beiden bereits seit fast zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Auch nach all den Jahren zeigen sie sich immer noch total verliebt im Netz.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Juli 2024

