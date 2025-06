Dagi Bee zeigt ihre Sonntag-Morgenroutine mit Söhnchen Nelio

Dagi Bee (30) lässt ihre Fans immer wieder an ihrem Familienalltag teilhaben. Seit Ende 2021 ist die YouTuberin stolze Mama ihres Sohnes Nelio (3), der mittlerweile aus dem Babyalter herausgewachsen ist. Auf Instagram zeigte sie nun ihre zuckersüße Sonntag-Morgenroutine mit ihrem Kleinen. Im Bett gibt es morgens erst eine ausgiebige Kuscheleinheit und das Frühstück wird besprochen. "Schokopudding", wünscht sich der kleine Nelio zum Essen.

Doch wie Dagi zeigt, sind ihr gesunde Routinen wichtig. Für sie und ihren Sohn gibt es eine Müsli-Bowl mit Früchten zum Frühstück. Auch nach dem Essen wird weitergekuschelt. Doch dann steht Action auf dem Plan: Nelio weiht seinen neuen Spielturm im Garten ein – trotz eher schlechten Wetters. "Wie man sieht, unser Sonntag besteht einfach nur aus Chillen, Kuscheleinheiten, daraus, Energie aufzutanken und einfach Spaß miteinander zu haben", beschreibt Dagi ihren perfekten Sonntag.

Schon länger ist bekannt, dass Dagi und ihr Mann Eugen Kazakov (30), mit dem sie seit 2017 glücklich verheiratet ist, ihre Elternrolle in vollen Zügen genießen. Die beiden wirken wie ein echtes Dreamteam, das sich liebevoll um Nelio kümmert. Ob Nelio sich bei so viel Familienglück bald schon auf ein Geschwisterchen freuen darf? "Das dauert noch, weil das Muttersein ist ein Fulltime-Job. Ich brauche noch ein bisschen Luft zum Atmen", erklärte die Unternehmerin im November 2023 im Interview mit RTL. Vorerst scheint sie also ihr Familienglück zu dritt in vollen Zügen auszukosten.

Instagram / dagibee/ YouTuberin Dagi Bee und ihr Sohn Nelio

Instagram / dagibee Influencerin Dagi Bee und ihr Mann Eugen Kazakov, Dezember 2024

