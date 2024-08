YouTuberin Dagi Bee hat nach Geburt ihre Plazenta gegessen

Dagi Bee (29) ist stolze Mama eines Sohnes. Der kleine Nelio (2) kam bereits vor über zwei Jahren zur Welt, doch in ihrer neuen "Kaffee mit Zitrone"-Podcastfolge erinnert sich die YouTuberin jetzt an die Zeit nach der Geburt zurück. Im Gespräch mit ihrer Podcast-Kollegin Tina Dzialas macht der Social-Media-Star ein außergewöhnliches Geständnis. "Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr viele [Meinungen] spalten wird", teasert sie an und berichtet dann: "Ich habe meine Plazenta gegessen."

Dagi schwört offenbar auf diese Methode. Ihren Mutterkuchen zu essen, habe viele Vorteile mit sich gebracht und potenzielle Beschwerden nach der Geburt gelindert. Die 29-Jährige schwärmt: "Ich hatte keinen Haarverlust. Ich hatte keinen Babyblues. Also ganz viele Sachen..." Auch ihre Co-Moderatorin und langjährige Freundin pflichtet Dagi bei. "Ich kann das wirklich bestätigen. Dagis allgemeine Verfassung [nach der Geburt] war krass", betont Tina.

Den Vater ihres Sohnes und ihren heutigen Ehemann, Eugen Kazakov (30), hatte Dagi im Jahr 2015 kennengelernt. In dem Videoproduzenten fand die Influencerin offenbar die große Liebe, denn im Jahr 2018 schlossen sie den Bund der Ehe. Drei Jahre später machte dann die Geburt des kleinen Nelio ihr Liebesglück perfekt. Und wie sieht es sonst mit der Familienplanung des Traumpaars aus? Der Zweijährige muss sich wohl noch etwas gedulden. Denn wie Dagi vor wenigen Monaten im RTL-Interview verrät, ist ein Geschwisterchen erst mal nicht in Planung: "Das dauert noch, weil das Muttersein ist ein Fulltime-Job. Ich brauche noch ein bisschen Luft zum Atmen."

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im August 2024

Getty Images Videoproduzent Eugen Kazakov und Influencerin Dagi Bee

