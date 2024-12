Diese Summe kam bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala zusammen

Die große Spendengala "Ein Herz für Kinder" war wieder einmal ein emotionaler Höhepunkt im TV-Jahr. Live aus Berlin strahlte das ZDF den glamourösen Abend aus, der nicht nur Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte, sondern auch in Scharen prominente Unterstützer mobilisierte. An den Telefonen nahmen insgesamt 90 Stars, darunter YouTube-Bekanntheit Dagi Bee (30), Sängerin Anna Ermakova (24) und SPD-Chef Lars Klingbeil, die Spendenanrufe der Zuschauer persönlich entgegen. Der Einsatz hat sich gelohnt: Überragende 23,6 Millionen Euro kamen zusammen – eine Rekordsumme, die die beeindruckende Summe des Vorjahrs laut Prisma um mehr als zwei Millionen Euro übertraf.

Ein besonderes Highlight des Abends bildete die Verleihung des Ehrenpreises "Goldenes Herz" an Toni Kroos (34). Der Fußballstar, der sich seit 2015 mit seiner Stiftung für schwer kranke Kinder einsetzt, rührte nicht nur mit seiner Dankesrede, sondern auch mit einer großzügigen Spende von 105.000 Euro. "Es war ein spezielles Jahr, weil der Fußball nicht mehr mein Leben bestimmt", erklärte Toni am roten Teppich gegenüber BILD-Moderatorin Celine Behringer und Twenty4Tim (24). Für die richtige Stimmung sorgte während der Veranstaltung unter anderem die musikalische Begleitung von Andrea Berg (58) und Roland Kaiser (72).

Einen weiteren künstlerischen Höhepunkt und den wohl rührendsten Augenblick bescherte jedoch Vicky Leandros (72): Die Schlagersängerin, die in ihrer über 50-jährigen Karriere mehr als 55 Millionen Tonträger verkauft hat, nutzte die Bühne, um sich endgültig von ihrem Publikum zu verabschieden. Mit ihrer Interpretation des ABBA-Klassikers "Thank You for the Music" berührte sie die Herzen der Zuschauer. "Ich bin dankbar für alle Lieder, die ich singen durfte", erklärte Vicky vor ihrem Auftritt gegenüber Bild und betonte, dass sie den richtigen Zeitpunkt für ihren Abschied selbst gewählt habe. Angst vor der Zukunft habe die "Ich liebe das Leben"-Interpretin keine: "Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. In meinem Leben gab es noch nie Langeweile."

