Ungleiche Brüste: Influencerin Dagi Bee gönnt sich Brust-OP

Social-Media-Star Dagi Bee (30) hat in ihrem Podcast "Kaffee mit Zitrone" ein sehr persönliches Geheimnis gelüftet. Die Influencerin gesteht, sich vor Kurzem einer Brust-OP unterzogen zu haben. Grund dafür sei eine deutliche Asymmetrie gewesen. "Ich hatte ja das Problem, dass eine Brust viel kleiner war als die andere", erklärt sie offen. Um das auszugleichen, habe sie sich für einen Fetttransfer entschieden. Sie schildert: "Da haben wir was vom Bauch genommen und von den Hüften und das dann einfach alles in die linke Brust reingepumpt."

Mit dem Ergebnis ist Dagi überglücklich – die OP scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein, wie sie begeistert berichtet. "Es ist perfekt geworden. Es ist wirklich, wirklich krass – also so, dass mein Arzt gesagt hat: 'Wow, so ein Ergebnis hatten wir noch nie'", erzählt sie stolz. Aufgrund des extrem guten Resultats sei sogar die Frage aufgekommen, ob Dagi als Modell für den Eingriff herangezogen und Fotos gemacht werden könnten, um das Ergebnis potenziellen Patientinnen zu zeigen.

Dagi ist seit Jahren eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen und nimmt ihre Fans regelmäßig mit auf ihre persönliche Reise. Ob Schwangerschaft, ihre Rolle als Mutter, ihre unternehmerischen Projekte oder nun die Brust-OP – sie zeigt sich immer wieder offen und nahbar. Gerade dieses authentische Auftreten hat sie bei ihrer Community so beliebt gemacht. Gestartet ist die Beauty 2012 auf YouTube und wurde schnell eine der ersten deutschen Frauen auf der Plattform mit einem Millionenpublikum. Im Laufe ihrer Karriere hat sich Dagi zur Unternehmerin und Podcasterin entwickelt, bleibt dabei aber stets ihrer Linie treu.

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Instagram / dagibee Eugen und Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

