"Come on Barbie, let's go party!" Diese Liedzeile hat sich bei vielen ins Gehirn gebohrt. Der Welthit "Barbie Girl" des Eurodance-Quartetts Aqua ist einer der hartnäckigsten Ohrwürmer der vergangenen Jahrzehnte. Die Single und das dazugehörige Debütalbum "Aquarium" bilden den Karrierehöhepunkt der Dänen, der inzwischen 20 Jahre her ist. In dieser Zeit hat sich bei der Kultband einiges verändert!



