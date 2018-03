Wie die Zeit vergeht! Es gibt Lieder, die sind auch zwei Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung noch immer Megahits. Wer hätte gedacht, dass zum Beispiel "Everybody (Backstreet's Back)" von den Backstreet Boys in diesem Jahr schon zwanzig Jahre alt wird?

Richtig gehört! Der kultige Karaoke-Hit hat 20 Lenze auf dem Buckel. Doch er ist nicht der einzige Song, der 2017 runden Geburtstag feiert. Ob "Around the World" von Daft Punk oder "Bitter Sweet Symphony" der Band The Verve, "Torn" von Natalie Imbruglia oder "Tubthumper" von Chumbawamba – sie alle wurden im Radio rauf- und runtergespielt. 1997 hat einige großartige Ohrwürmer hervorgebracht. Auch Celine Dions (48) Liebeslied "My Heart Will Go On" erschien im selben Jahr. Als Soundtrack des Kinofilms Titanic erlangte die traurige Ballade schnell Kultstatus.

Auch wenn dieses leidenschaftliche Lied schon zwei Jahrzehnte alt ist, Celine Dion singt es bis heute noch oft auf der Bühne. Da die Sängerin vor etwa einem Jahr ihren Mann und ihren Bruder durch Krebs verlor, erhält "My Heart Will Go On" eine neue tragische Bedeutung. Mehr Informationen zu ihrem tränenreichen Lebewohl bekommt ihr im Clip.

Getty Images Die Backstreet Boys in NYC

Graham Hughes / Action Press Sängerin Célion Dion beim Konzert in Montreal

Photo Image Press / Splash News Celine Dion und René Angélil



