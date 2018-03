Was für ein süßer Papa-Sohn-Moment! Auf Facebook teilte Pietro Lombardi (25) jetzt einen Clip, in dem der Sänger den Revolverheld-Song "Halt dich an mir fest" für seinen Knirps Alessio (2) zum Besten gibt. Dazu schreibt er emotionale Worte: "Ein Kind kann das ganze Herz ausfüllen, ohne nur ein einziges Wort zu sagen, denn Kinder machen unser Leben zu etwas Besonderem, Einzigartigem."



