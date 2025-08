Pietro Lombardi macht Andeutungen zum Sexleben mit Laura

In einer spontanen Fragerunde auf Instagram hat Pietro Lombardi (33) seinen Fans intime Einblicke gewährt. Auf die Frage, ob es ihm schwerfalle, in seiner Beziehung treu zu bleiben, gab der Sänger eine überraschend offene Antwort: "Ich sage mal so, wenn deine Frau gut im Bett ist, dann kommst du auch nicht in Versuchung." Mit diesen Worten machte er seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) ein eindeutiges und zugleich sehr persönliches Kompliment.

Doch Pietro betonte auch ernster, wie wichtig ihm Treue sei: "Auf gar keinen Fall, ich habe gar kein Bedürfnis. Laura weiß, dass ich viele weibliche Fans habe, aber alle da draußen wissen auch, dass ich sehr glücklich bin." Die beiden sind seit 2022 verlobt und wurden im Januar 2023 Eltern ihres Sohnes Leano Romeo Lombardi (2). Im August 2024 folgte dann das zweite gemeinsame Kind, Söhnchen Amelio. Für Pietro, der mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) bereits Sohn Alessio Lombardi (10) großzieht, ist die Familie ein großer Rückhalt in seinem Leben.

Dass seine Partnerschaft mit Laura von außen betrachtet wird, ist für den Musiker indes nichts Neues. Immer wieder gab es, auch von Fremden, vermeintlich gut gemeinte Hinweise in Richtung seiner Verlobten. So habe ihm Laura zuvor erzählt, eine unbekannte Frau habe sie kürzlich kontaktiert, um sie zu warnen, dass er auf Mallorca von Frauen umgeben sei. Doch Pietro zeigte sich entspannt: Keine Gerüchte oder Warnungen scheinen ihm und seiner Partnerin etwas anhaben zu können. Mit seiner lockeren, humorvollen Art begegnet er solchen Themen mit einem Augenzwinkern. "Lass die armen Frauen doch Urlaub machen", scherzte der 33-Jährige über die Situation.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024