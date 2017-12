Via Instagram teilte die Sängerin jetzt ein Foto, das ihre kleine Maus in einer ganz besonders süßen Schlafposition zeigt: Eingekuschelt in eine dicke Decke schlummert Mia Rose sichtlich zufrieden neben ihrer Mama und Hundedame Galina. "Immer noch satt und müde vom Weihnachtsfest", kommentierte der Reality-Star den zuckersüßen Schnappschuss seines Töchterchens. Nach der anstrengenden Weihnachtszeit hat sich die Familie diese Auszeit aber auch redlich verdient. Und Mama Melli scheint ganz genau zu wissen, was ihren Liebsten gut tut: viel Essen und Schlaf!