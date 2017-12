So süß war 2017! Bei den Stars ist in diesem Jahr das absolute Babyfieber ausgebrochen. Die schwedischen Royals durften den kleinen Prinz Gabriel begrüßen, in Deutschland freute man sich gleich zweimal über eine kleine Mia Rose und Weltstar Beyoncé (36) schwebte mit ihren Zwillingen Rumi und Sir im doppelten Babyglück. Bei all dem zuckersüßen Nachwuchs kann man schon mal den Überblick verlieren. Promiflash zeigt noch einmal die niedlichsten Promi-Sprösslinge 2017!