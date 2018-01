Ach, muss Liebe schön sein! Einer der gefühlvollsten Silvesterküsse tauschen in diesem Jahr Sarah (26) und Dominic Harrison (26) aus. Zwar haben die Influencer den Jahreswechsel ganz entspannt mit Freunden zu Hause verbracht, dafür jagt aber in den letzten zwölf Monaten ihrer Beziehung ein Highlight das nächste. Zu Neujahr blicken die Turteltauben auf ihre gemeinsame Zeit zurück.

"Die größten und schönsten Momente im Leben durfte ich erleben und das mit der wunderbarsten Frau, die ich mir an meiner Seite nur vorstellen kann" , schreibt der Personal Trainer verliebt unter das Knutsch-Pic. Und tatsächlich können die YouTuber auf eine ereignisreiche Zeit zurückschauen: die erste gemeinsame Wohnung, zahlreiche Reisen und Urlaube, die Verlobung in New York, die Hochzeit und Ende November die Geburt ihrer Tochter Mia Rose .

Für die vergangenen zwölf Monate bedankt sich der Fitness-Fan besonders rührend bei der Mutter seiner kleinen Prinzessin. "Sarah, mein Schatz. Ich danke dir für jede Sekunde, an der du an meiner Seite warst, für jedes Lächeln, das du mir gezaubert und erwidert hast. Für dein Vertrauen, dein Verständnis. Für deine Ehrlichkeit. Für deine Unterstützung. Doch vor allem danke ich dir für deine Liebe."Voller Vorfreude blickt Domi in die Zukunft – und auch Sarah kann es kaum erwarten: "2017 war unser Jahr. [...] Jetzt kommt 2018. Egal was kommt, ich weiß, es wird ein wunderschönes Jahr."