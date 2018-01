Diese Liebe sollte kein Bilderbuchende wie in einem Rap-Video nehmen. Vor knapp einem Jahr bestätigte Rap-Sternchen Nicki Minaj in einem Twitter-Post , dass sie und Meek Mill sich getrennt hatten. Seit Juni 2017 turtelte die Musikerin mit dem rappenden Produzenten Nas – jetzt soll sich das Duo allerdings bereits getrennt haben!

Mittlerweile sollen sich die Neu-Singles in die Arbeit gestürzt haben. Während sich die Sängerin in vielen musikunabhängigen Projekten ausprobiere, werkelt ihr Ex angeblich an einem eigenen Imbiss namens "Sweet Chick". Hättet ihr gedacht, dass sich Nicki und Nas so schnell trennen würden?