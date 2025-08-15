Bis auf eine Ausnahme: Hugh Grant hasst seine Liebesfilme

Hugh Grant (64) hat in seiner langen Karriere viele Rollen verkörpert, doch mit seinen eigenen Filmen ist der Schauspieler oft hart ins Gericht gegangen. Besonders seine romantischen Komödien, die ihn in den 1990er-Jahren berühmt machten, betrachtet er heute kritisch. Doch es gibt einen Film, dem selbst der Tatsächlich... Liebe-Star nichts Schlechtes abgewinnen kann: In einigen Interviews verriet er, dass er "Mitten ins Herz – Ein Song für Dich" mit Drew Barrymore (50) für eine echte Ausnahme hält. "Den kann man nicht hassen. Wir sind so gut in dem Film, so charmant", schwärmte der Schauspieler.

Der Film, der im Original als "Music And Lyrics" bekannt ist, erzählt die Geschichte von Alex Fletcher, einem Popstar der 80er-Jahre, der auf der Suche nach einem Comeback überraschend Hilfe von Sophie Fisher, seiner chaotischen Pflanzenpflegerin, erhält. Gemeinsam nehmen sie die Herausforderung an, einen Song für einen jungen Superstar zu schreiben. Diese Mischung aus Musik, Humor und Romantik brachte sowohl dem Publikum als auch den Kritikern Begeisterung ein. Auch Drew, die in dem Film die weibliche Hauptrolle spielte, blickt auf diese Zusammenarbeit mit Freude zurück: "Ich habe den Dreh geliebt", ließ sie verlauten.

Hugh, der in den letzten Jahren auch in düsteren Rollen überzeugte, zeigt sich heute glücklicher denn je, die romantischen Figuren hinter sich gelassen zu haben. Dennoch bleibt vor allem seine Zusammenarbeit mit Regisseur Marc Lawrence in Erinnerung, mit dem er vier Filme realisierte. Dabei sticht "Mitten ins Herz" ganz klar heraus und gilt bis heute als einer seiner charmantesten Streifen. Abseits der Leinwand gibt sich Hugh, der Vater von fünf Kindern ist, privat eher zurückhaltend – doch manchmal blitzen in Interviews die humorvollen, scharfsinnigen Eigenschaften hindurch, die seine Fans so schätzen.

Getty Images Hugh Grant, 2024

Getty Images Drew Barrymore und Hugh Grant im Februar 2007

Getty Images Hugh Grant auf der "Tatsächlich... Liebe"-Premiere in Tokio im Januar 2004