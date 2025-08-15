Taylor Swift holt für Regiedebüt Erfolgsautorin an Bord

Taylor Swift (35) wagt sich in neue kreative Gefilde: Die Sängerin und Songwriterin, die bereits in Musicals wie "Cats" und Filmen wie "Amsterdam" zu sehen war, arbeitet aktuell an ihrem Regiedebüt. Der Film, der bei der renommierten Disney-Produktionsfirma Searchlight Pictures entsteht, fußt auf einem Drehbuch, das Taylor selbst geschrieben hat, wie bereits 2022 bekannt wurde. Jetzt enthüllte The InSneider, dass keine Geringere als die preisgekrönte Drehbuchautorin Alice Birch das Skript überarbeiten und optimieren soll. Alice, bekannt für die Serie "Normal People" und den Film "Lady Macbeth", soll eng mit Taylor zusammenarbeiten, um deren kreative Vision auf die Leinwand zu bringen.

Besonders die Expertise von Alice soll dazu beitragen, dass das Projekt eine einzigartige Erzählweise erhält. Ihre bisherigen Werke zeichnen sich durch komplexe Frauenfiguren und tiefe gesellschaftliche Themen aus – Elemente, die perfekt zu Taylors Bestreben passen könnten, ihre Geschichten künftig auch im Filmformat zu erzählen. Das ambitionierte Vorhaben befindet sich derzeit noch in der Anfangsphase – wann der Dreh starten oder der Film in die Kinos kommen wird, ist bislang unbekannt. Dennoch zeigt sich das Team von Searchlight begeistert über Taylors beeindruckende Kreativität und Leidenschaft. Bereits 2022 lobten die Produzenten ihre einzigartigen Fähigkeiten als Künstlerin und Geschichtenerzählerin.

Taylor hat in der Vergangenheit schon öfter hinter der Kamera gestanden – nur eben im kleineren Format. Ihr gefeierter Kurzfilm "All Too Well" und mehrere visuell opulente Musikvideos tragen ihre Handschrift und wurden von Fans wie Kritikern gleichermaßen gefeiert. Selbst der intime Dokumentarfilm "Folklore: The Long Pond Studio Sessions" entsprang ihrer kreativen Feder. Nun jedoch stürmt sie als Spielfilmregisseurin ins große Kino – ein Schritt, der einmal mehr ihre kreative Bandbreite unterstreicht. Für viele ist es ein Wagnis, für andere ein logischer nächster Schritt. Klar ist: Taylor wird in der Filmwelt definitiv ihre Spuren hinterlassen.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Getty Images Drehbuchautorin Alice Birch im Juni 2024 in Beverly Hills

Getty Images Taylor Swift, Sängerin