Lulu Lewe und ihr Partner verkünden das Geschlecht des Babys

Lulu Lewe und ihr Partner könnten nicht glücklicher sein, denn die beiden erwarten erstmals Nachwuchs. Auf Instagram teilte die Sängerin ein herzerwärmendes Video, das einen besonderen Moment einfängt: Bei einer Gender-Reveal-Party lüfteten sie gemeinsam das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys. Mit Spannung schnitten sie eine mit Früchten verzierte Torte an und enthüllten die blaue Füllung. "Es ist ein Junge!", rief Lulu voller Freude, während beide vor Glück strahlten.

Besonders rührend: Die spontane Überraschung war ein Geschenk von Lulus engsten Freundinnen, die die Torte für die Enthüllung des Babygeschlechts mit viel Liebe vorbereiteten. In ihrem Post bedankte sich Lulu bei ihnen und verriet, dass die Torte nicht nur optisch ein Highlight war: Ihr Partner Basti sei bis heute begeistert und schwärme fast täglich davon. Die Liebe und Unterstützung aus dem engen Kreis scheinen für das Paar eine wichtige Rolle zu spielen.

Schon vor zwei Wochen hatte Sarah Connors (45) Schwester ihrer Community ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. Ein Follower wunderte sich, dass ihr Babybauch angeblich nicht zu sehen sei. Lulu reagierte mit Humor und Offenheit. "Hätte nie gedacht, dass ich mal gefragt werde, wo mein Babybauch ist", schrieb die Musikerin. Sie erklärte, dass ihr Bauch früh deutlich zu sehen gewesen sei, fügte aber hinzu: "Bin im fünften Monat und es gibt Frauen, da sieht man noch gar nichts."

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe, August 2025

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe, Juli 2025

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Juli 2025