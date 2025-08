Nicki-Minaj-Challenge: Influencerin erleidet Wirbelbruch

Influencerin Mariana Vasiuc wollte sich nach der Geburt ihres Kindes in die Welt der sozialen Medien stürzen und entschied sich, an einer viralen TikTok-Challenge teilzunehmen. Inspiriert von Nicki Minaj (42) probieren sich viele an der Stiletto-Challenge. Dabei versuchte Mariana, auf einer Dose Babynahrung, die auf einem Kochtopf stand, in hohen Absätzen das Gleichgewicht zu halten und teilte das Video auf Instagram. Doch der gefährliche Balanceakt führte zu einem schweren Unfall, als sie das Gleichgewicht verlor und von der Arbeitsplatte stürzte. Das Ergebnis: ein schmerzhafter Wirbelsäulenbruch. In einem Instagram-Posting, das die dramatischen Szenen zeigt, schrieb sie ironisch: "Ironie? Karma? Oder einfach das Leben?"

Nachdem ihre Geschichte viral gegangen war, sah sich Mariana sowohl mit Kritik als auch mit viel Aufmerksamkeit konfrontiert. Einige User äußerten sich besorgt über ihre Prioritäten als frischgebackene Mutter. Doch sie blieb gelassen und witzelte: "Weil ein Video schlecht gefilmt wurde, bin ich über Nacht ein Star geworden." Die 32-Jährige betonte zudem, dass ihr Baby gut versorgt sei, während sie die Challenge filmte – zwei Nannys kümmern sich um den Nachwuchs. Trotz der Beschwerden und der Herausforderung, nach der Verletzung wieder gesund zu werden, bleibt sie optimistisch und dankbar für die gewonnene Aufmerksamkeit.

Die Nicki-Minaj-Stiletto-Challenge erntete ihren Hype durch eine Szene im Musikvideo der Rapperin zum Song "High School" aus dem Jahr 2013. Dabei steht Nicki in hohen Absätzen balancierend am Rande eines Pools. In den letzten Wochen überschwemmten TikTok-Videos die Plattform, in denen User versuchten, den kniffligen Balanceakt nachzustellen. Ob auf Nagellackflaschen, Rennbahn-Sets für Kinder oder sogar auf einem Container Spam – die Community zeigt sich kreativ. Doch wie Marianas Beispiel zeigt, birgt die Trend-Challenge erhebliche Risiken und kann auch schnell mal zu Verletzungen führen.

Instagram / mariana_vasiuc Mariana Vasiuc macht die virale Nicki-Minaj-Challenge

Getty Images Nicki Minaj, September 2024

Instagram / mariana_vasiuc Mariana Vasiuc fällt bei der Nicki-Minaj-Challenge

