Sie wollten heiraten und eine Familie gründen, aber dann kommt der Freund der YouTuberin Erin Noelle bei einem Autounfall ums Leben. Der Tod des 19-jährigen Ryan hinterlässt tiefe Spuren, denn Erin weiß nicht, wie sie diesen Schicksalsschlag verkraften soll: "So viele Menschen sagen mir, Ryan würde wollen, dass ich meinen Träumen folge, meine Ziele erreiche und das tue, was mich glücklich macht. Aber mehr als alles andere wollte ich ihn heiraten. Ich wollte Mama sein und eine Familie mit ihm gründen. Ich habe mich so darauf gefreut und wollte das mehr als jeden Job oder andere Dinge. Alles, was ich wollte, war er."