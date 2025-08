Orlando Bloom äußert sich: Datet er heimlich Angela Merkel?

Orlando Bloom (48) hat sich jetzt auf humorvolle Weise zu bizarren Gerüchten geäußert, die ihn mit niemand Geringerem als der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) romantisch in Verbindung bringen. Auslöser war ein Instagram-Post der Satire-Seite "The Onion". Dort wurde unter einem offensichtlich KI-generierten Bild behauptet, der Fluch der Karibik-Star habe ein romantisches Abendessen mit Angela in einem gehobenen Restaurant genossen: "Angela brachte Orlando die ganze Nacht zum Lachen - er konnte seine Augen nicht von ihr lassen." Orlando reagierte mit mehreren klatschenden Emojis auf die scherzhafte Darstellung und zeigte damit, dass er den Witz durchaus zu schätzen wusste.

Das kuriose Gerücht kam ausgerechnet nur wenige Wochen nach der offiziellen Trennung von Orlando und Sängerin Katy Perry (40) auf. Das originale Foto des Satire-Posts zeigt in Wahrheit Angela Merkel mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) in Berlin im Jahr 2016. Zufall ist das wohl nicht – denn auch Katy sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als sie bei einem Abendessen mit Justin in Montreal gesichtet wurde. Laut Daily Mail berichteten Insider von einer "sofortigen Verbindung" zwischen den beiden. Die Einschätzungen reichen jedoch von einer harmlosen Freundschaft bis hin zu möglichen romantischen Gefühlen. Für die Öffentlichkeit bleibt es jedenfalls spannend, ob sich daraus tatsächlich mehr entwickelt.

Nach der Trennung von Katy liegt Orlandos Fokus aktuell auf seiner Rolle als Vater. Er teilt sich das Sorgerecht für Tochter Daisy mit Katy und ist ebenfalls Vater des 14-jährigen Flynn, der aus seiner früheren Ehe mit Miranda Kerr (42) stammt. Wie er in einem früheren Interview erzählte, legt er großen Wert darauf, seinen Kindern Raum zur persönlichen Entwicklung zu lassen. Durch die neuen Umstände in seinem Leben scheint er sich nun stärker auf familiäre Werte zu konzentrieren. Ob er Angela Merkel tatsächlich einmal getroffen hat, bleibt wohl weiterhin Stoff für amüsante Spekulationen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Orlando Bloom und Angela Merkel

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

