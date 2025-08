Schockmoment in Gråsten: Wespenstich stoppt Königin Mary

Ein ereignisreicher Moment für Königin Mary (53) von Dänemark: Während eines öffentlichen Auftritts in Gråsten sorgte ein plötzliches Zwicken für Aufregung. Die Royal, die mit ihrer Familie die Sommerferien in der idyllischen Gegend verbringt, erlitt laut Monarquía Confidencial während eines Grußes an die anwesende Menge einen Wespenstich. Dabei zeigte sie deutliche Anzeichen von Schmerz und zog sich kurzzeitig ins Innere des Rathauses zurück. Ihr Ehemann König Frederik X. (57) sowie andere Familienmitglieder eilten sofort zu ihrer Hilfe, während die Gäste besorgt zusahen.

Doch die Sorge währte nicht lange. Wenige Minuten später erschien die Königin wieder vor den Anwesenden, lächelte und wirkte vollkommen gelassen. Man erklärte, dass die Wespe wohl von einem Strauß Sommerblumen angezogen wurde, den Mary bei der Zeremonie trug. Bekleidet in einer eleganten Kombination aus einer floralen langen Rockvariante und einer beige-champagnerfarbenen Jacke ließ sie sich die Situation nicht anmerken und kehrte zu ihren königlichen Pflichten zurück. Gemeinsam mit Frederik und zwei ihrer Kinder, Prinzessin Isabella (18) und Prinz Vincent (14), führte sie das Ereignis fort, das mit einer traditionellen Wanderung zum Schloss Gråsten endete.

Königin Mary ist bekannt für ihre natürliche und gleichzeitig stilsichere Art. Ob bei offiziellen Anlässen oder Modeveranstaltungen wie dem Global Fashion Summit, wo sie kürzlich mit einer modernen Kombination aus Bermudashorts und Blazer überraschte – sie ist stets ein Blickfang. Das Schloss Gråsten, an dem die jüngsten Ereignisse stattfanden, ist ein historisch bedeutsames Anwesen für die dänische Königsfamilie und ein Ort des familiären Zusammenhalts. Schon Marys Schwiegermutter Königin Margrethe (85) schätzte die Sommerfrische dort. Die aktuelle Regentin genießt hier in vollen Zügen die Nähe zu Familie und Volk, wie auch der überstandene Wespenvorfall wieder bewies.

Getty Images Königin Mary und der Präsident von Ägypten bei einer Gala, Dezember 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary, Dänisches Königspaar

Getty Images Die dänische Königsfamilie bei Prinzessin Isabellas Konfirmation 2022