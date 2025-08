Jennifer Garners Ring: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Jennifer Garner (53) heizt die Gerüchteküche an. Die Schauspielerin wurde am Wochenende in Los Angeles gesichtet – und zwar mit einem auffälligen Ring an ihrer linken Hand. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen den funkelnden Klunker. Jetzt brodelt die Spekulation: Wagen sie und ihr langjähriger Freund John Miller den nächsten Schritt und planen etwa die Hochzeit? Das Paar ist seit 2018 zusammen, hatte sich 2020 jedoch vorübergehend getrennt – fand aber ein Jahr später wieder zueinander.

Die Gerüchte über eine mögliche Verlobung verstärken sich, nachdem bekannt wurde, dass der CEO der CaliGroup mittlerweile die meiste Zeit in Jennifers Haus verbringt. "John lebt im Grunde genommen bei Jennifer", verriet ein Insider im Mai gegenüber Us Weekly – allerdings nur "teilweise". Sein eigenes Zuhause habe er nach den verheerenden Waldbränden verlassen müssen und bislang keine neue Bleibe gefunden. "Er hat ein Büro in L.A. und pendelt zwischen dort und Jennifers Zuhause", erklärte die Quelle außerdem.

Für den "30 über Nacht"-Star scheint die Beziehung zu John ein echtes Gleichgewicht zu schaffen. Während sie sich liebevoll um ihre drei Kinder aus der Ehe mit Ben Affleck (52) kümmert, bietet er ihr eine stabile und unterstützende Partnerschaft. Der Unternehmer hält sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus und stärkt Jennifer in ihrem oft turbulenten Alltag den Rücken. Ob der Ring tatsächlich eine Verlobung bedeutet, ist bislang unklar – doch eines ist sicher: Das Paar wirkt so glücklich wie nie zuvor.

Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

ZUMA Press / MEGA John Miller, Unternehmer

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

