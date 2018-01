Sie kümmert sich nicht um die Meinung anderer. Vergangenes Jahr musste wohl keine deutsche Promilady so viele Shitstorms einstecken wie Melanie Müller (29). Egal was sie macht: Ihre Hater sind einfach immer auf Krawall gebürstet. Für die negativen Kommentare hat die Sächsin aber gar nichts übrig – außer einem amüsierten Lachen!

Gerade erst sorgte Meli mit einem Sauna-Pic für eine Welle der Empörung. Der Grund: Die Blondine hatte ihr kleines Töchterchen Mia Rose im Schlepptau! Die ständigen Anfeindungen ihrer Kritiker nimmt die stolze Mama aber mit Humor und macht aus ihrer Belustigung über die Dauer-Meckerlinge kein Geheimnis. Zu einem Facebook-Pic, auf dem ihre kleine Maus friedlich neben Bulldoggendame Galina liegt, fragt sie provokant: "Uiiiii, die ganzen Bakterien, oder schnappt sie doch gleich zu... hm, was denkt ihr?" Ihren Post vervollständigt die Würstchenfee außerdem mit einem amüsierten Smiley – und erntet dafür große Bewunderung ihrer Fans. Eine Userin schreibt bestärkend: "Richtig so, Melanie! Zeig den Idioten, was du von ihren Aussagen hältst!"