Geht Daniele Negroni (22) im Dschungelcamp auf Tuchfühlung? Seit Donnerstagabend ist bekannt: Auch der Ex-DSDS-Kandidat wird in der Wildnis um die Blätterkrone kämpfen – und Daniele gab gleich noch ein Flirt-Versprechen ab! Promiflash traf den Sänger kurz vor seinem Abflug nach Down Under am Flughafen und fragte nach, ob neben Turteleien auch Sex für ihn infrage kommen würde. "Ich habe leider als Luxusartikel keine Kondome mitgenommen. Deswegen klappt's schon nicht. Ich musste mich für zwei Sachen entscheiden, da hat das leider den Kürzeren gezogen", erklärte der 22-Jährige. Statt Kondomen wählte Daniele lieber eine glitzernde Klobrille und Haarspray.