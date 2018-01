Wilde Partynacht vorm Start ins Busch-Abenteuer! Seit Donnerstagabend ist offiziell bekannt: Ex-DSDS-Kandidat Daniele Negroni (22) packt seine sieben Sachen und zieht ins Dschungelcamp! Vor dem Abflug nach Down Under feierte der Sänger ausgelassen mit Freunden in einem Club. Daniele teilte das mit seinen Fans bei Snapchat: "So, mein letzter Tag in Freiheit!" Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.