Verliert David Friedrich (28) wegen Jessica Paszka (27) die Hoffnung in die Frauen? Der Bachelorette-Sieger von 2017 muss sich aktuell im RTL-Dschungelcamp beweisen. Worauf die Zuschauer allerdings am meisten hoffen: Der Eskimo Callboy-Drummer soll endlich über seine verflossene Rosenkavalierin auspacken. Bisher hält sich der Sonnyboy mit dem Nasenring noch zurück, doch durch die Blume macht David an Tag fünf ein intimes Geständnis: Er hat keinen Bock mehr auf Sex in der Kennenlernphase!