Während der Nachtwache am Lagerfeuer gerät David mit Tina York (63) ins Plaudern. Die Sängerin will mehr über das Liebesaus mit Jessica wissen und der Musiker erzählt bereitwillig. "Wer ist schuld und wer ist nicht schuld. Tina, irgendwann bist du die ganze Scheiße satt", sagt er und erklärt, völlig falsch dargestellt worden zu sein. "Ich habe nicht mal ansatzweise irgendeine Scheiße gemacht. Ich würde nie belügen oder betrügen", so der Blondschopf. Die Situation hängt ihm noch immer spürbar nach: "Rosenkriege sind immer scheiße und absolut unnötig. Die Sendung hat mich so sehr geprägt, dass ich mit Frauen gar nichts mehr zu tun haben wollte. Klar, natürlich hat es mir das Herz gebrochen."