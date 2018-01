Wach auf, David Friedrich (28), wach auf! Seit vier Tagen ist der Ex von Jessica Paszka (27) jetzt im Dschungelcamp, zu Gesicht bekommt man ihn allerdings so gut wie gar nicht. Während Giuliana Farfalla (21) über ihre Umoperation auspackt, Sydney Youngblood (57) in einer Tour wegen seiner Frau heult oder Matthias Mangiapane (34) mit seiner Meckerei sowieso ständig im Bild ist, scheint David auf seiner Camp-Pritsche zu vergammeln. Was ist bloß mit dem Bachelorette-Sieger aus dem Jahr 2017 los? Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.