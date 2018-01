Vom Eskimo Callboy zum Phantom des Dschungelcamps – wo ist nur David Friedrich (28) abgeblieben? Schon seit Tagen warten die Fans des hotten Drummers auf ordentlich Action, stattdessen ist der Bachelorette -Sieger im TV aber kaum zu sehen. Das finden nicht nur die Zuschauer blöd – auch einer seiner früheren Rosenrivalen will endlich mehr von David sehen!

Seit das Dschungelcamp vor einer Woche in eine neue Runde ging, kommentiert Ex-Konkurrent Sebastian Fobe (32) die Geschehnisse mit einem Augenzwinkern – und macht auch nicht vor seinem Kumpel Halt! "Daaaaviiiid? Bitte aufstehen!", forderte der Fitnesstrainer in seiner Instagram-Story. Und das nicht zum ersten Mal: Sebastian bat seine Follower sogar schon darum, für seinen augenscheinlich abwesenden Buddy anzurufen, damit dieser in eine Prüfung müsse. Bekanntermaßen musste sich bislang stattdessen Camp-Zicke Matthias Mangiapane (34) allen Dschungeltests stellen. David konnte hingegen weiter chillen – einzige Ausnahme: eine Schatzsuche, die er mit Natascha Ochsenknecht (53) bestritt.