Ist Dieter Wedel (75) der sexuellen Belästigung schuldig oder nicht? Die Vorwürfe gegen den Filmemacher erheben die beiden früheren Schauspielerinnen Jany Tempel (48) und Patricia Thielemann. Was sagen andere Frauen wie In aller Freundschaft-Star Claudia Wenzel (58) zu den Anschuldigungen? "Was an den Vorwürfen wahr ist, ist natürlich immer die große Frage. Ich weiß natürlich, dass es so etwas gibt. Das gibt es nicht nur in meiner Branche. Man muss vorsichtig sein, etwas zu verurteilen oder zu beurteilen", sagte die 58-Jährige im Promiflash-Interview. Der Filmemacher bestreitet die Taten. Nun muss die Justiz entscheiden, ob die Vorwürfe gegen Dieter Wedel wirklich zutreffen...