Nach Dieter Wedel: Auch seine Witwe soll verstorben sein

Ein weiterer Todesfall überschattet die Familie Wedel. Vor rund zwei Wochen ereilte die Filmwelt eine erschütternde Nachricht. Der Star-Regisseur Dieter Wedel (✝82) ist verstorben. Medienberichten zufolge litt der Drehbuchautor wohl an Krebs. Der 82-Jährige hinterlässt nicht nur sieben Kinder, sondern auch seine Ehefrau Uschi Wolters. Jetzt macht die nächste traurige Nachricht die Runde: Uschi soll nur wenige Tage nach ihrem Ehemann verstorben sein.

Wie die Bild aus dem engsten Familienkreis von Dieter Wedel erfahren haben will, lagen er und seine Frau Uschi im selben Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Während Dieter angeblich an Leukämie litt, hatte Uschi der Zeitung zufolge einen Magentumor.

Die Witwe soll offenbar am 26. Juli gestorben sein – gerade einmal 13 Tage nach ihrem Mann. Als Dieter zwei Wochen nach seinem Tod eingeäschert wurde, sei Uschi demnach zu diesem Zeitpunkt bereits ebenfalls nicht mehr am Leben gewesen. Zeitweise soll Uschi laut Bild sogar in Dieters Krankenzimmer mit ihrem Krankenbett geschoben worden sein, um sich von ihrem Mann verabschieden zu können.

PeterTimm Uschi Wolters und ihr Ehemann Dieter Wedel im Februar 2016

Getty Images Dieter Wedel, 2012

Guido Ohlenbostel Uschi Wolters und Dieter Wedel im März 2017

