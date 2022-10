Sieben Gäste: Dieter Wedel wurde im kleinen Kreis beigesetzt

Dieter Wedel hat seine letzte Ruhe gefunden. Mitte Juli machten traurige Nachrichten die Runde: Der Star-Regisseur starb im Alter von 82 Jahren – angeblich an den Folgen einer Leukämieerkrankung. Nur 13 Tage später erlag auch seine Frau Uschi Wolters einer schweren Krankheit. Der Filmemacher wurde bereits wenige Wochen nach seinem Tod eingeäschert, ebenso wie seine Partnerin. Nun wurden Dieter und Uschi auch endlich beerdigt.

Wie Bild berichtete, fand die Beerdigung am Mittwochabend in Bad Nauheim statt. Hier wurden Dieter Wedel und seine Frau in einem Familiengrab beigesetzt. Die Trauerfeier fand im kleinsten Kreis statt. Lediglich sieben Gäste kamen zu der Bestattung – darunter auch sein Sohn Dominik Elsner. Er war derjenige, der die Urne seines Vaters von der Kapelle bis zum Grab trug.

Dabei hatte Dieter Wedel nicht immer ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern gehabt. Nach seinem Tod zollte Dominik ihm dennoch Tribut. "Ruhe in Frieden! Auch wenn du nicht der Vater warst, den ich mir gewünscht habe, hast du mich in den letzten drei Jahren positiv überrascht", hatte er via Instagram geschrieben. Sein Halbbruder Benjamin Voland sah das anders. "Dieter Wedel war ein Monster, ein Sadist, Vergewaltiger und Menschenfeind. Die Welt ist einen Funken besser geworden", wetterte dieser.

Getty Images Dieter Wedel und Uschi Wolters im August 2006

Getty Images Dieter Wedel, 2012

Getty Images Dieter Wedel und Benjamin Voland im Juli 2007

