Nikki Lilly ist ein echtes Vorbild! Die 13-Jährige lebt mit der unheilbaren Krankheit AVM (arteriovenöse Malformation), die sie auf ihrem YouTube-Kanal erklärt: "Ich habe keine Kapillaren in meinem Gesicht, dort, wo sie sein müssten. Also kollidieren meine Blutgefäße und Venen, was lebensgefährliches Nasenbluten auslöst." Via Social Media macht sie anderen Betroffenen Mut und zeigt, was für ein lebensfroher Teenager sie ist. Das finden auch Stars wie Prinz William (35), Jamie Oliver (42) oder Nicole Scherzinger (39) toll und stärken Nikki (13) den Rücken.