Amanda Seyfried sprach insgesamt sechsmal für "Wicked" vor

Amanda Seyfried (39), bekannt aus Filmen wie Mamma Mia und "Les Misérables", hat kürzlich über den intensiven Casting-Prozess für die Musical-Verfilmung Wicked gesprochen. Im Podcast "Backstage’s In the Envelope" verriet die Oscar-nominierte Schauspielerin, dass sie insgesamt sechsmal für die Rolle der Glinda vorgesprochen habe. Bereits während der Dreharbeiten zur Serie "The Dropout", für die sie später mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, bereitete sich Amanda an den Wochenenden aufwendig auf die Auditions vor – und betonte, wie sehr ihr diese Rolle am Herzen lag. "Ich habe mir damals jede freie Minute freigeschaufelt", erzählte sie.

Die Schauspielerin blickte auch auf frühere Erfahrungen mit Musical-Auditions zurück: Schon für ihre Rolle als Cosette in "Les Misérables" musste sie ganze sechs Vorsprechen absolvieren. Über "Wicked" selbst sagte Amanda: "Ich habe zwar nicht die Rolle bekommen, aber ich habe mich selbst an meine Grenzen gebracht. Ich habe mich in diesen Momenten stimmlich so stark gefühlt wie noch nie." Der Part der Glinda ging schließlich an Ariana Grande (32), die gemeinsam mit Cynthia Erivo (38) für ihre Darstellungen bei den Oscars nominiert wurde. Amanda verriet zudem, wie begeistert ihre Familie von dem Musical ist: "Wir singen zu Hause jeden Tag 'Defying Gravity'."

Neben ihrer erfolgreichen Karriere hat Amanda stets auch ihre Leidenschaft für Gesang und Tanz betont – ein Talent, das sie bereits in ihrer Kindheit gefördert hat. Fans wissen: "Wicked" wäre für Amanda weit mehr als nur ein Job gewesen, denn das Musical liegt ihr persönlich sehr am Herzen. Dennoch zeigt sich die zweifache Mutter sportlich und schätzt die Erfahrungen, die sie im Zuge des Castings machen durfte. "Ich denke, alles passiert aus einem Grund", sagte sie optimistisch.

Getty Images Amanda Seyfried in New York, März 2025

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Amanda Seyfried und Ariana Grande

Instagram / mingey Amanda Seyfried zeigt auf Instagram ihren temporären Pony