Fans im Bangen: Wird "Die Spreewaldklinik" fortgesetzt?

Die Krankenhausserie Die Spreewaldklinik hat sich seit ihrem Start im Jahr 2024 als feste Größe im Vorabendprogramm von Sat.1 etabliert. Die im malerischen Spreewald angesiedelte Serie kehrt am 30. Juni 2025 mit ihrer zweiten Staffel zurück. Wer nicht warten möchte, kann die neuen Folgen bereits ab dem 27. Juni bei Joyn streamen. Im Mittelpunkt steht erneut Dr. Lea Wolff, gespielt von Sina-Valeska Jung (46), die sich nicht nur medizinischen Herausforderungen, sondern auch komplexen emotionalen Konflikten stellen muss. Ob es darüber hinaus eine dritte Staffel geben wird, ist derzeit unklar – Sat.1 hat dazu bislang keine Entscheidung bekannt gegeben.

In der neuen Staffel stehen laut Kino.de erneut persönliche und berufliche Turbulenzen der Hauptfiguren im Mittelpunkt. Dr. Lea Wolff muss die Folgen eines missverstandenen Abschiedsbriefs an ihre Tochter Nico bewältigen, während Dr. Mark Engelhardt, gespielt von Jan Hartmann (44), als neuer Arzt frischen Wind in die Klinik bringt. Auch Fiona Wemuth, dargestellt von Zsa Zsa Hansen, sorgt mit familiären Konflikten für zusätzliche Spannung. Die gelungene Mischung aus medizinischen Notfällen, zwischenmenschlichem Drama und regionalem Flair hat der Serie bislang große Beliebtheit beschert – und könnte auch in einer möglichen dritten Staffel wieder zum Tragen kommen.

Fans brauchen derzeit noch etwas Geduld, denn über eine mögliche dritte Staffel gibt es bislang keine offizielle Aussage. Ein entscheidender Faktor dürfte der Erfolg der nun startenden zweiten Staffel sein – immerhin umfasst sie 126 neue Folgen, was ausreichend Raum bietet, um die Zuschauerzahlen genau zu analysieren. Sollten die Quoten stabil bleiben, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung nicht schlecht. Bis dahin können sich die Fans jedoch erst einmal auf viele neue Geschichten aus der emotional aufgeladenen Welt der Spreewaldklinik freuen.

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister) und Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Hartmann in Hamburg, September 2018

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"

Anzeige