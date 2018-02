Nehmt euch in Acht: Hier kommt Jessica Paszka (27)! Es ist offiziell, die attraktive Ex-Bachelorette tanzt in diesem Jahr bei Let's Dance übers Parkett. Ein Wunsch, den die TV-Beauty bereits vor zwei Jahren hegt. Anders als ihre diesjährige Kontrahentin und GZSZ-Liebling Iris Mareike Steen (26) steht die einstige Rosenlady einer Teilnahme schon damals ziemlich selbstbewusst gegenüber: "Also, ich muss ganz ehrlich sagen, hört sich vielleicht ein bisschen selbstsicher an, aber ich habe Rhythmus im Blut und ich glaube, dass ich sehr weit kommen würde", betont die Ex-Blondine im Promiflash-Interview.