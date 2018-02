Wer ist schon gern die Nummer zwei? Für Kandidatin Janine Christin Wallat lief es in der Bachelor-Folge am Mittwochabend nicht besonders rosig, denn eigentlich hätte die 22-Jährige die Kuppelshow verlassen müssen. Da aber gleich zwei Girls in dieser Woche freiwillig die Biege machten, überlegte es sich Junggeselle Daniel Völz noch mal anders. Janine Christin kam eine Runde weiter und nahm die Rose an – diese Entscheidung bringt die Fans nun auf die Palme.