Familienzuwachs im Hause Müller! Im September 2017 erblickte Melanie Müllers (29) kleine Maus Mia Rose das Licht der Welt. Seitdem geht das Ex-Bachelorbabe in seiner Rolle als Mutter so richtig auf. Nichtsdestotrotz hat sich die fröhliche Blondine nun Verstärkung ins Haus geholt, die das Töchterchen vor allem in Sachen Sprache erziehen soll. Jetzt stellte die sympathische Sängerin auf ihrem Social-Media-Kanal ganz offiziell ihr neues Au-Pair vor!

Mia Rose wächst ab jetzt zweisprachig auf! Auf ihrem Facebook-Profil begrüßte Melli das Kindermädchen und gleichzeitig die Englischlehrerin ihres Schatzes. Dazu postete sie ein süßes Family-Pic, auf dem sie sich selbst strahlend mit der 24-jährigen Songiwe und ihrem Baby zeigt. Dazu schrieb der Ballermann-Star: "Ein neues Mitglied in unserer verrückten Familie! Unser Au-pair-Mädchen Songz. Herzlich Willkommen!" Dieser Schnappschuss lässt wohl keinen Zweifel daran, dass sich Mia und die Nanny aus Simbabwe schon jetzt blendend verstehen. Songz trägt Mia bereits auf dem Arm – und der Nachwuchs sieht sehr zufrieden aus!

Im Vorfeld wurde die ehemalige Dschungelkönigin immer wieder dafür kritisiert, dass sie schon so kurz nach der Geburt des kleinen Mädchens wieder Auftritte absolvierte. Ab jetzt wird Songz gemeinsam mit Melanie und Kind auf Tour gehen: Während Mama die Bühne rockt, bildet sich Mia Rose nun also weiter.

