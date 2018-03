Angelina Kirsch (29) schwebt im siebten Himmel. Das Curvymodel ist seit Dezember an den Unternehmer Mario Dornbach vergeben und stellte ihren neuen Freund stolz beim Gloria-Kosmetikpreis der Welt vor. Verliebt erzählten Angelina und Mario von den Anfängen ihrer Liebe und schwärmten in den höchsten Tönen voneinander, doch eine Sache trübt das Glück. Sie führen eine Fernbeziehung! Mario lebt in Köln, Angelina im hohen Norden. "Es ist schon irgendwie blöd, wenn man unter der Woche alleine ins Bett geht und sagt: 'Oh Mensch, jetzt hätte ich ihn schon gerne da. Jetzt würde ich doch dieses Erlebnis schon gerne mit ihm teilen'", verriet die 29-Jährige im Promiflash-Interview.



