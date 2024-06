Emotionaler Post: Angelina Kirsch trauert um ihren Vater (†)

Angelina Kirsch (35) muss einen schweren Verlust verkraften. Wie sie nun auf Instagram bekannt gibt, ist ihr geliebter Vater im Alter von 76 Jahren verstorben. "Ich weine um dich, auch wenn ich weiß, dass sich dir das Tor zum erlösten Leben geöffnet hat. Ich weine um dich. Aus Liebe. Weil du fehlst. Und weil erst das Wiedersehen meinen Schmerz erlöst", beginnt das Model den Post. "Mein Papa, mein Held, mein Vorbild, mein Licht an grauen Tagen. Du hast deine Augen für immer geschlossen, hast dich im Schlaf davongemacht. Ohne Mühe, ohne Schmerzen, zufrieden. Wolltest die Party nicht crashen und bist heimlich, still und leise gegangen", schreibt Angelina.

"Von dir habe ich gelernt, dass ich alles im Leben erreichen kann, wenn ich an mich glaube. Das jeder Tag ein Geschenk ist. Das in allem eine Chance steckt und das Glas immer halb voll ist. Ich bin unendlich traurig, dass du so früh entschieden hast, zu gehen", fährt die 35-Jährige fort. "Und ich sage: Danke für die Zeit, danke für das Leben, danke für deine Liebe, deinen Glauben an mich, dein Lachen und deine Witze! Ich hab dich lieb und mein Herz schreit, weil ich dich so sehr vermisse! Du bist gegangen, aber unser Band bleibt", schließt sie ihren Post schließlich ab.

Unter dem Beitrag erhält Angelina viele Beileidsbekundungen. "Liebe Angelina, das tut mir sehr leid. Habe deinen Vater kennenlernen dürfen. Er war ein liebenswerter und wunderbarer Mensch. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft", schreibt beispielsweise Profitänzer Massimo Sinató (43). "Wunderschöner Text! Mein herzliches Beileid dir und deiner Familie", kommentiert auch Ruth Moschner (48).

Sat.1 Angelina Kirsch, Gast-Coach bei "Leben leicht gemacht"

Getty Images Angelina Kirsch, 2023

