Bei Curvymodel Angelina Kirsch (29) sind die Frühlingsgefühle ausgebrochen! Im vergangenen Jahr war es ruhig im Liebesleben der kurvigen Schönheit geworden. Nach der Trennung von ihrem Ex genoss Angelina erst mal ihr Leben als Single. Ihre Suche nach dem Mr. Right gab sie aber auch während dieser Zeit nicht auf – wollte stets die große Liebe finden. Und siehe da: Amor hat zugeschlagen – die Powerfrau ist in festen Händen!

Allerdings schon ein Weilchen länger! Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hat es bei Angelina gefunkt. Der Glückliche: Unternehmer Mario Dornbach. Promiflash erwischte die frisch Verliebten jetzt beim deutschen Kosmetikpreis "Gloria" in Düsseldorf. Der erste gemeinsame Auftritt als Paar – ein wenig Nervosität konnte man den beiden anmerken. Trotzdem verriet Angelina freudestrahlend: "Ich bin soooo verliebt." Kennengelernt haben sich die beiden Verliebten auf dem Sportpresseball in Frankfurt. Und ihre erste Begegnung war wie im Bilderbuch – Liebe auf den ersten Blick: "Ja, als Mario mich angesprochen hat und ich ihn zum ersten Mal sah, fand ich ihn gleich toll. Aber trotzdem musste er mich erobern."

Ihre Beziehung will das frisch verliebte Paar jedoch langsam angehen. Zwar könne sich Angelina vorstellen, irgendwann mit ihrem Schatz zusammenzuziehen, diese Option läge aber noch in weiter Zukunft. Jetzt steht bei beiden erst mal nur eines an: "Wir genießen unsere Zeit und freuen uns auf die Zukunft."

Promiflash Mario Dornbach und Angelina Kirsch

Promiflash Mario Dornbach und Angelina Kirsch

Getty Images Angelina Kirsch, Model

