Die "The Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch hat sich verlobt

Angelina Kirsch (36) schwebt auf Wolke sieben! Die The Taste-Moderatorin teilt auf Instagram ein Foto, auf dem sie überglücklich in die Kamera lächelt. In der Bildmitte dürfte den Betrachtern vor allem der funkelnde Klunker in die Augen stechen, den Angelina am Ringfinger trägt. Zu dem Schnappschuss schreibt sie: "Verliebt... verlobt... verzückt. Ich kann es noch immer nicht glauben, ich werde meinen Traummann heiraten." Das Curvy-Model hat also Ja zu einer Hochzeit mit seinem Partner gesagt!

Unter ihrem Verlobungsbeitrag sammeln sich bereits etliche Glückwünsche. "Glückwunsch, liebe Angelina! Das kann das Christkind mit seinen Geschenken nicht mehr toppen", scherzt ein aufgeregter Fan. Ein weiterer schließt sich an und schreibt: "Und er bekommt seine Traumfrau." Auch bekannte Gesichter kommentieren den Post. So hinterlässt beispielsweise Madita van Hülsen (43) eine Menge roter Herz-Emojis, um ihre Freude über die Nachricht auszudrücken.

Wer der glückliche Mann an Angelinas Seite ist, ist bisher nicht bekannt. Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Partner Mario Dornbach im Jahr 2018 soll sich die 36-Jährige aber wieder verliebt haben. Im Promiflash-Interview vor rund fünf Jahren verriet Angelina, dass sie mit ihrem Partner kaum glücklicher sein könnte: "Ich kann sagen, es läuft alles sehr gut, ich bin superhappy." Ob sich diese Aussage auf ihren Verlobten bezieht, ist allerdings nicht ganz klar.

Getty Images Angelina Kirsch, 2023

Getty Images Angelina Kirsch, Model

