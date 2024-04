Moderatorin Angelina Kirsch zeigt Verletzung von Reitunfall

Auch das noch! Moderatorin Angelina Kirsch (35) kämpfte lange Zeit mit einer Gesichtslähmung – jetzt hatte sie einen Reitunfall. Die The Taste-Bekanntheit teilt auf Instagram ein Foto, das sie mit einem dicken blauen Fleck am Hinterteil zeigt. "Das ist mal ein besonderes Andenken an unser erstes Turnier. Wenn der Mut dein Pferd verlässt und du dann dessen Sattel 'verlässt', bleibt schon mal ein Pferdekuss zurück", schreibt sie zu dem Vorfall. Glücklicherweise ist aber weder dem Pferd noch der Reiterin Schlimmeres passiert. Neben dem Reitunfall gibt es aber auch gute Nachrichten von der Beauty!

In einem Interview mit Bild-Zeitung berichtet sie, wie sie sich mittlerweile mit der Lähmung im Gesicht fühlt. "Mir geht es wieder sehr gut. Ich bin sehr froh, dass zu 98 Prozent alles wieder so ist, wie es vorher war", gibt sie erleichtert zu. Sie besuche für den weiteren Heilungsprozess weiterhin eine Logopädin. Sie erkenne aber bereits einen deutlichen Fortschritt. "Ich sah ja auch aus wie eine kaputte Puppe, denn mein linkes Auge wollte sich nicht richtig schließen. Früher haben die Puppen doch die Augen zugemacht, wenn man sie hingelegt hat. Und manchmal hakte das Auge doch bei diesen Puppen", erklärt sie scherzhaft über den vorherigen Zustand.

Die Moderatorin machte im Juli 2023 auf Social Media öffentlich: "Heute Morgen bin ich mit einer halbtauben linken Gesichtshälfte inklusive ebenfalls halbtauber Zunge und Geschmacksverlust aufgewacht. Diagnose nach vier Stunden im Krankenhaus: Idiopathische periphere Fazialisparese." Seither hielt sie ihre Follower über die Fortschritte auf dem Laufenden. Mit ihrer Erkrankung ging sie stets offen um und sie zeigte sich optimistisch. "Statt den Kopf in den Sand zu stecken, nehme ich mein vorübergehendes neues Gesicht mit Liebe an", meinte sie zuversichtlich im Netz.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, April 2024

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Juli 2023

