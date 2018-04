So suchen die Promis also nach den Eiern. Die Osterfeiertage werden bei deutschen Celebritys genauso gefeiert wie in anderen Haushalten. Das zeigen zahlreiche Fotos und Videos auf Instagram & Co. Die Neu-Eltern Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig genießen das Festtagswochenende mit Freunden auf Mallorca. Stefanie Giesinger (21), ihr Freund Marcus Butler (26) und Alles was zählt-Darsteller André Dietz (42) schlüpfen gleich selbst in die Rolle des Osterhasen. Und die Kolenitchenkos genießen die wertvolle Zeit ganz in Ruhe zu viert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de