Bei ihm ging die Liebe bekanntlich auch durch den Magen: Bereits im diesjährigen Dschungel verriet der Sänger Daniele Negroni (22), dass er noch nicht vollkommen über seine Ex Julia Marschner hinweg sei. Trotz Liebeskummers bestritt er noch die fordernden Aufgaben, um Sterne für sein Team zu sammeln und wurde mit seiner ehrlichen Art sogar Zweitplatzierter – den Sieg musste er nämlich seiner Konkurrentin Jennifer Frankhauser (25) überlassen. Auch in dem Dschungelcamp-Special des perfekten Promi-Dinners äußerte er sich jetzt zu seinem Beziehungsstatus.

"Sie war die erste Person, in die ich echt schon richtig verliebt war. Irgendwo tief in mir drin, bin ich es bestimmt auch noch", lauteten seine emotionale Worte in der Show, als man ihn nach seinen Beziehungsstatus fragte. Aber wieso ist bislang immer noch nichts aus der einst so großen Liebe geworden? An ihm läge es nicht, antwortete er traurig wirkend und fügte hinzu: "Alles, was jetzt noch kommt oder auch nicht kommt, das muss der liebe Herrgott entscheiden. Es wird halt nie wieder so sein wie bei der ersten Liebe."

Doch Daniele hatte in der Sendung nicht nur in Erinnerungen geschwelgt und ein herzerwärmendes Liebesgeständnis abgegeben. Wegen seiner Frisur geriet der 22-Jährige in Rage, weil sie wegen des Aufsetzens eines Motorradhelms nicht mehr perfekt in Form war. "Meine Haare sind im Arsch! Ja, sorry. Ich dreh' so nicht weiter, ich sehe aus wie der letzte Idiot", gab der Entertainer empört von sich und verzog sich direkt ins Bad.

Facebook / https://www.facebook.com/julia.marschner.140 Julia Marschner und Daniele Negroni

Facebook / https://www.facebook.com/julia.marschner.140 Julia Marschner und Daniele Negroni

MG RTL D / Severin Schweiger Daniele Negroni und Jenny Frankhauser beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi-Dinner"

