Letzte DSDS-Staffel: So denkt Kultkandidat Daniele Negroni

Macht das Ende von DSDS die Stars wehmütig? Am Samstag startet nach 20 Jahren Show-Geschichte die finale Staffel der Castingshow. In der letzten Ausgabe sitzt Poptitan Dieter Bohlen (68) nach seinem Rauswurf wieder in der Jury und wird gemeinsam mit seinem Kumpel Pietro Lombardi (30), Rapperin Katja Krasavice (26) und Popsängerin Leony nach dem größten Gesangstalent Deutschlands suchen – danach soll für immer Schluss damit sein! Macht das die Fans und Ehemaligen von DSDS nicht traurig? Im Promiflash-Interview verrät Daniele Negroni (27) jetzt, wie er über das Aus der Show denkt.

Der Reality-TV-Star nahm 2012 an der neunten Staffel von DSDS teil – und rasselte knapp am Sieg vorbei. Dass nun bald alles vorbei sein wird, stimmt Daniele nachdenklich: "Ich habe die ganze Zeit gesagt, eigentlich ist es richtig. Aber irgendwo ist es auch schade. Also mir blutet das Herz ein bisschen", gibt der Italiener ehrlich zu. "Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass DSDS solange Bestand hatte, und dann war das so ein plötzlicher Cut. Aber ich nehme es so hin, wie es ist." Eigentlich hätte er auch Lust, zu einer der Liveshows zu gehen, weil es ja schließlich das letzte Mal sein wird.

Wie lautet denn Danieles Prognose zu Staffel 20 – wird sie gut? "Das wird die beste Staffel von allen, glaube ich, weil es die Letzte ist – deswegen glaube ich, dass alle einschalten werden. Ich glaube, jeder wird sich das anschauen – ich auch!", betont der Sänger. Und was sagt er zur finalen Jury? "Bunt und superfresh und ich freue mich sehr. Also vor allem Pietro ist für mich ein absolutes Highlight. Und Dieter natürlich, dass der wieder zurück ist, finde ich auch ganz fein", schwärmte er.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Daniele Negroni bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Daniele Negroni, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de