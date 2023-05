Daniele Negroni hat "Masked Singer"-Schuhschnabel enttarnt!

Ist er etwa der Schuhschnabel bei The Masked Singer? Daniele Negroni (27) und Luca Hänni (28) lieferten sich 2012 im DSDS-Finale einen Zweikampf um den Pott. Der Schweizer konnte sich letztlich durchsetzen und den Sieg mit nach Hause nehmen. Derzeit wird gemunkelt, dass der 28-Jährige bei der beliebten Rateshow "The Masked Singer" unter einer der Masken stecken soll. Auch Daniele vertritt diese Meinung – er ist sich ganz sicher, dass Luca unter dem Schuhschnabel steckt, wie er Promiflash verrät!

Gegenüber Promiflash gibt der einstige Dschungelcamp-Kandidat zu, ein großer Fan der Sendung zu sein. Er gibt außerdem seinen Tipp ab, wer unter einer der Masken stecken könnte – damit scheint er sich ziemlich sicher zu sein! "Bei 'The Masked Singer' ist mein Kollege dabei. Ich habe das erkannt – der Schuhschnabel ist definitiv Luca Hänni. Da bin ich mir 1000 Prozent sicher", verrät Daniele. Dass es sich um seinen ehemaligen Rivalen handelt, habe der Sänger bereits bei dem ersten Ton gehört. "Ich hoffe er gewinnt es auch, weil er singt unfassbar gut! Also wirklich unfassbar – die Auftritte sind oberste Liga", schwärmt der gebürtige Italiener.

Wer sich hinter den restlichen Masken verstecken könnte, da habe Daniele jedoch keine Idee. "Ich bin in so etwas ganz schlecht. Meine Frau sagt immer: 'Glaub mir, du kannst sagen, was du willst – du liegst eh falsch'", meint er. Tatsächlich habe der 27-Jährige bei der Ratesendung noch nie richtig gelegen – außer jetzt. "Bei ihm weiß ich es einfach. Weil ich kenne ihn so lange und ich würde mich sehr wundern, wenn da plötzlich jemand anderes drunter ist", zeigt er sich sicher.

RTL / Stefan Gregorowius Daniele Negroni und Luca Hänni bei DSDS 2012

ProSieben/Willi Weber Der Schuhschnabel von "The Masked Singer Germany"

Getty Images Luca Hänni im Oktober 2022

