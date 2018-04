Diese Frau ist immer für eine Überraschung gut! Sophia Thomalla (28) weiß einfach, wie sie ihre Fans immer wieder aufs Neue umhaut. Ob ihre Langzeit-On-Off-Beziehung zu Till Lindemann (55), ihre geheime Blitz-Ehe mit Sänger Andy LaPlegua (42), provozierende Outfits, krasse Fotos oder ihre neue Liebschaft mit Gavin Rossdale (52) – bei Sophia weiß man nie, was als Nächstes kommt. Wohl auch deshalb macht ihre neueste Ankündigung ganz besonders neugierig!

Auf Instagram lässt Sophia ihre Fans jetzt mit diesem Posting rätseln: "Morgen klatsch' ich euch ein paar News um die Ohren, die gewaltig reinhauen. Besonders optisch." Was hat die Moderatorin wohl vor? Das Bild zu der geheimnisvollen Meldung zeigt die 28-Jährige in Sportkleidung, dazu trägt sie Boxbandagen, ihre Fingerknöchel sind aufgerieben. Was will uns die Powerfrau damit wohl sagen? Hat das Bild einen direkten Bezug zu der News? Vielleicht präsentiert sie ihren Fans aber ja auch endlich das längst fällige Tattoo von Helene Fischer (33), das sich das TV-Gesicht nach einer verlorenen Wette stechen lassen muss. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Neuigkeiten.

Die Fans spekulieren jedenfalls schon heftig unter ihrem Foto. Die einen vermuten das besagte Tattoo, die anderen sprechen sogar von möglichem Nachwuchs, andere hingegen philosophieren über einen neuen Werbe-Deal. Lange lässt Sophia ihre Anhänger aber ja zum Glück nicht mehr warten: Am Donnerstag gibt's dann die große Auflösung!

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Thomalla bei der "Place To B"-Party zur Berlinale 2018

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

WENN.com Gavin Rossdale und Sophia Thomalla

